Сантехники предупреждают самарцев об угрозе «салатных засоров»

Впрочем, салаты вредны для канализационной системы не только в испорченном, но и в свежем виде — трубы не предназначены для пищевых отходов. Хозяйки, строгающие салаты тазиками «про запас», не подозревают, что, смыв излишки в унитаз, могут устроить в своей квартире локальный апокалипсис. И не только в своей: продукты не растворяются, а образуют твердый ком, который забивает трубы во всей системе — стоки могут затопить подвал дома или потекут по улице, источая ужасный запах. Специалисты «РКС-Самара» готовятся к праздникам, зная: после Нового года вырастает количество засоров на сетях. Ведь «салатные засоры» — явление уже традиционное для самарских сетей канализации в начале января.