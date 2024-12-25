Открыто очень крупное недавно пережившее столкновение скопление галактик

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские и немецкие астрономы обнаружили в созвездии Овна необычно крупное скопление галактик, похожее по форме на гигантский стручок арахиса. Оно возникло мгновения назад по космическим меркам в результате «лобового» столкновения двух групп галактик на большой скорости, сообщила научный сотрудник ИКИ РАН Наталья Лыскова на международной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в ИКИ РАН.
«На небе есть десятки тысяч скоплений галактик, однако на слуху только некоторые из них, в том числе скопления Пуля, Кома и Толстяк. Как мы считаем, обнаруженное нами скопление галактик достойно отдельного имени — “Арахис” — и попадания во все учебники вместе с другими известными скоплениями, что связано с его огромными размерами и высокой скоростью столкновения», — пояснила Лыскова.
Лыскова совершила это открытие при изучении большого числа скоплений галактик, открытых при помощи телескопа eROSITA на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» и отобранных для дальнейшего изучения при помощи космической обсерватории «Чандра», инструмента DESI и других наблюдательных приборов. В их число вошло скопление галактик CL0238, расположенное в созвездии Овна на расстоянии в 4,44 млрд световых лет от Земли.
Данный объект, как обнаружили российские и немецкие астрономы, обладает необычной формой — он похож на гигантский стручок арахиса, который возник в результате столкновения двух менее крупных скоплений галактик на очень большой скорости, составляющей около 3,5 тыс. км в секунду. По оценкам ученых, масса скопления CL0238, получившего неформальное имя «Арахис», примерно в квадрильон раз больше Солнца, что делает его одним из самых крупных объектов такого рода в современной Вселенной.
Как отметила Лыскова, особенный интерес представляет то, что «Арахис» возник очень недавно по космическим меркам. По оценкам астрономов, составляющие его галактики сблизились на минимальное расстояние и столкнулись примерно 100 миллионов лет назад. Дальнейшие наблюдения за половинками этого космического «Арахиса» помогут астрономам проверить некоторые теории, описывающие природу темной материи, а также глубже изучить влияние скоплений галактик на свойства реликтового излучения.
Также данное скопление галактик само по себе может использоваться как наблюдательный инструмент, так как его притяжение искривляет и фокусирует свет большого числа объектов, расположенных на еще большем расстоянии от Земли, чем CL0238. По словам Лысковой, в этом отношении «Арахис» будет сопоставим со скоплением MACS0416, одной из самых популярных «гравитационных линз», которые астрономы используют для изучения ранней Вселенной.