Открыто очень крупное недавно пережившее столкновение скопление галактик

Также данное скопление галактик само по себе может использоваться как наблюдательный инструмент, так как его притяжение искривляет и фокусирует свет большого числа объектов, расположенных на еще большем расстоянии от Земли, чем CL0238. По словам Лысковой, в этом отношении «Арахис» будет сопоставим со скоплением MACS0416, одной из самых популярных «гравитационных линз», которые астрономы используют для изучения ранней Вселенной.