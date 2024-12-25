Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске будут полностью перекрывать ночью

Мост им. 60-летия ВЛКСМ будут полностью перекрывать ночью из-за необходимости его уборки от выпавшего снега. Принято решение два раза в неделю полностью ограничивать движение на мосту, чтобы дорожные службы могли оперативно выполнять свою работу.
Так, в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье с 24:00 до 5:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Сегодня ночью мост впервые будет полностью закрыт для возможности проведения необходимых работ спецтехникой. Движение по мосту возобновится в 5:00 утра.