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Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске будут полностью перекрывать ночью

Это вызвано необходимостью очистки дорожного полотна от снега и наледи.
Источник: Комсомольская правда

Мост им. 60-летия ВЛКСМ будут полностью перекрывать ночью из-за необходимости его уборки от выпавшего снега. Принято решение два раза в неделю полностью ограничивать движение на мосту, чтобы дорожные службы могли оперативно выполнять свою работу.

Так, в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье с 24:00 до 5:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Сегодня ночью мост впервые будет полностью закрыт для возможности проведения необходимых работ спецтехникой. Движение по мосту возобновится в 5:00 утра.