На Северном в Ростове устранили аварию на теплотрассе, идет заполнение системы

Напомним, к этому моменту еще не было сообщений о ликвидации порыва теплотрассы в районе Забайкальского, 5/4, также в Ворошиловском районе донской столицы. В этом случае подача тепла была снижена в домах на улицах Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, в переулке Оренбургском и на улице Башкирской.