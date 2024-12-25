На Северном в Ростове устранили аварию на теплотрассе, идет заполнение системы

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону завершили устранение аварии на теплотрассе, из-за которой было ограничено отопление в 41 жилом доме. Об этом в Telegram сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
— Ремонтные работы завершены. Приступили к заполнению теплотрассы. Восстановить тепло в домах планируется в течение четырех часов, — проинформировал Сергей Орлов.
Ранее сообщалось, что ситуация связана с появлением дефекта теплотрассы в районе Королева, ⅔. Батареи с утра плохо прогревались в границах Королева, Стартовой, Добровольского и Комарова.
Напомним, к этому моменту еще не было сообщений о ликвидации порыва теплотрассы в районе Забайкальского, 5/4, также в Ворошиловском районе донской столицы. В этом случае подача тепла была снижена в домах на улицах Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, в переулке Оренбургском и на улице Башкирской.
Вчера, 24 декабря, из-за порыва теплотрассы на котельной, расположенной на проспекте Королева, без тепла временно оставались 80 тысяч человек, 447 домов и 27 социальных объектов.