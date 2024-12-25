В Сочи проверили около 50 точек торговли пиротехникой

В декабре в Сочи проверили 47 точек торговли петардами и фейерверками. Очередной мониторинг прошел в Хостинском районе курорта.
Представители мэрии, районной администрации и полиции выявили четыре места, где пиротехникой торговали незаконно. В отношении владельцев торговых точек составили административные протоколы, а товар изъяли.
«Торговля пиротехникой сейчас, конечно, особенно прибыльна для предпринимателей. В преддверии новогодних праздников спрос на такие товары растет в разы, — отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Сергей Сомко. — Однако к местам торговли и в целом к процессу отпуска таких изделий — строгие требования».
Так, например, пиротехнику нельзя хранить на складе с другими товарами, размещать ее в подвалах и около отопительных приборов. Салюты и петарды нельзя продавать детям до 16 лет. Кроме того, запрещается торговать пиротехникой с истекшим сроком годности, без инструкции и сертификата и со следами порчи.