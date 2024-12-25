В Сочи проверили около 50 точек торговли пиротехникой

Так, например, пиротехнику нельзя хранить на складе с другими товарами, размещать ее в подвалах и около отопительных приборов. Салюты и петарды нельзя продавать детям до 16 лет. Кроме того, запрещается торговать пиротехникой с истекшим сроком годности, без инструкции и сертификата и со следами порчи.