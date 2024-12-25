В Тольятти ученика обвинили в нацизме за имперский флаг России с коловратом

В Тольятти в социальных сетях было размещено видео разбирательства в кабинете директора школы № 33 с мамой ученика из-за принесенного им на урок истории чёрно желто белого флага Российской империи, в центре которого был изображён коловрат.
Дело в том, что, учитель истории дал задание ученикам принести на урок национальные флаги. Но словам педагога, принесённый учеником флаг является нацистским, в чём директор и обвинила родительницу. После разговора в школе многодетная мама ребёнка написала заявление в прокуратуру.
Администрация школы проинформировала органы профилактики о возникшей ситуации.
По факту конфликта мамы ученика с администрацией школы из-за спора о принадлежности флага, который подросток принес на урок, следственным отделом Автозаводского района Тольятти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК России по Самарской области.
Ход доследственной проверки взят на контроль прокуратурой Автозаводского района Тольятти. Кроме этого, надзорный орган проводит свою проверку. По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также районной прокуратурой будет дана оценка действиям родительницы и должностных лиц школы, рассказали в прокуратуре Самарской области.