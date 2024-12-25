В Тольятти ученика обвинили в нацизме за имперский флаг России с коловратом

Ход доследственной проверки взят на контроль прокуратурой Автозаводского района Тольятти. Кроме этого, надзорный орган проводит свою проверку. По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также районной прокуратурой будет дана оценка действиям родительницы и должностных лиц школы, рассказали в прокуратуре Самарской области.