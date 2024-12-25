Строящиеся телескопы Athena и Lynx получат первый шанс открыть «антизвезды»

Космологи предполагают, что Вселенная в первые мгновения жизни содержала равное количество материи и антиматерии. Если это действительно было так, то мироздание не должно существовать в привычном нам виде, так как все частицы материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга еще в первые мгновения после Большого взрыва. Ученые уже много десятилетий дискутируют о том, почему этого не произошло и почему антиматерии практически нет в обозримой Вселенной.