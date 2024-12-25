«Люди совершенно не смотрят»: в центре Калининграда подключили новый светофор

Некоторые участники дорожного движения игнорируют светофор. Пешеходы создают аварийные ситуации, перебегая дорогу на красный. «Люди совершенно не смотрят на дорогу, идут на красный, ещё и ругаются, когда им сигналят. На моих глазах чуть не сбили мужчину. Плохо, что никаких предупреждений не было», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru житель дома на улице Черняховского Денис.