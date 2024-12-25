«Люди совершенно не смотрят»: в центре Калининграда подключили новый светофор

В центре Калининграда заработал новый светофор. Регулировщик появился у пешеходного перехода в районе пересечения улицы Черняховского и Озёрного проезда.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, зелёный свет для автомобилистов горит больше минуты. На переход дороги отводится около 20 секунд.
Некоторые участники дорожного движения игнорируют светофор. Пешеходы создают аварийные ситуации, перебегая дорогу на красный. «Люди совершенно не смотрят на дорогу, идут на красный, ещё и ругаются, когда им сигналят. На моих глазах чуть не сбили мужчину. Плохо, что никаких предупреждений не было», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru житель дома на улице Черняховского Денис.
Светофор в районе перекрёстка с Озёрным проездом установили в начале декабря. Оборудование поставляет ООО «Энергоцентр». Компания должна установить светофоры с кнопками на улицах Черняховского и Суворова. С подрядчиком заключили договор на три миллиона рублей.
Светофор на пересечении Черняховского и Озёрного проезда хотели установить ещё в 2023 году. Такое решение приняли на комиссии по безопасности дорожного движения.
Осенью 2024 года новый светофор также появился на пересечении улиц Баранова, Пролетарской и Озёрного проезда. Пока оборудование не работает.