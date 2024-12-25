26 и 27 декабря в Уфе из-за уборки снега будут частично ограничивать движение на улице Батырская

В Уфе два дня подряд на девять часов будут перекрывать участок улицы Батырская. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об отрезке от улицы Степана Кувыкина до Авроры. 26 и 27 декабря с 09:00 до 18:00 на нем будут полностью ограничивать движение транспорта для комплексной уборки снега. Возможно, изменится схема маршрутов общественного транспорта.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки и не парковать автомобили вдоль дороги. На территории будут работать эвакуаторы.
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