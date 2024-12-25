Елизаветы смогут 29 декабря бесплатно посетить Екатерининский дворец

В воскресенье, 29 декабря, (18 декабря по старому стилю) исполняется 315 лет со дня рождения Елизаветы Петровны. Многое из того, что мы видим сегодня в Екатерининском дворце, в том числе залах Парадной анфилады, возникло по воле императрицы. Она любила балы, танцы, охоту и маскарады: «весёлая Елисавет» слыла первой красавицей своего времени. Правление Елизаветы Петровны ассоциируется с нескончаемым праздником и «золотым веком» Царского Села.