Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Систему навигации обновили на вокзале в Нижнем Новгороде

Изменения начнут действовать с 26 декабря.

Новая система пассажирской навигации начнет действовать на вокзале в Нижнем Новгороде с 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Нумерацию путей на вокзале сделали сквозной. Теперь она начинается от главного здания на площади Революции и завершается у пригородного павильона на Московском шоссе.

Кроме того, проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы A и B, а платформы 1 и 5 — на секторы A, B, C. Теперь диктор на вокзале будет объявлять не только номер пути, но и сектор.

Напомним, новогодний ретропоезд запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом.