Систему навигации обновили на вокзале в Нижнем Новгороде

Кроме того, проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы A и B, а платформы 1 и 5 — на секторы A, B, C. Теперь диктор на вокзале будет объявлять не только номер пути, но и сектор.