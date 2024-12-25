Систему навигации обновили на вокзале в Нижнем Новгороде

Новая система пассажирской навигации начнет действовать на вокзале в Нижнем Новгороде с 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Нумерацию путей на вокзале сделали сквозной. Теперь она начинается от главного здания на площади Революции и завершается у пригородного павильона на Московском шоссе.
Кроме того, проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы A и B, а платформы 1 и 5 — на секторы A, B, C. Теперь диктор на вокзале будет объявлять не только номер пути, но и сектор.
Напомним, новогодний ретропоезд запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом.