Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» приобрел Окулова у ЦСКА в обмен на Касселса

ХК «Авангард» подтвердил обмен игроков.

Источник: Комсомольская правда

ХК «Авангард» объявил о заключении сделки с ЦСКА, в рамках которой нападающий Константин Касселс перешел в московский клуб, а в обратном направлении проследовал форвард Константин Окулов.

«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Он обладает высоким игровым интеллектом, умеет вести игру команды и создавать моменты как для партнеров, так и для себя», — заявил генеральный директор «Авангард» Герман Чистяков.

В текущем сезоне Окулов провел за ЦСКА 36 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 11 результативных передач. Его контракт с «Авангардом» рассчитан до 31 мая 2025 года.