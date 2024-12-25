Омский «Авангард» приобрел Окулова у ЦСКА в обмен на Касселса

ХК «Авангард» объявил о заключении сделки с ЦСКА, в рамках которой нападающий Константин Касселс перешел в московский клуб, а в обратном направлении проследовал форвард Константин Окулов.
«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Он обладает высоким игровым интеллектом, умеет вести игру команды и создавать моменты как для партнеров, так и для себя», — заявил генеральный директор «Авангард» Герман Чистяков.
В текущем сезоне Окулов провел за ЦСКА 36 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 11 результативных передач. Его контракт с «Авангардом» рассчитан до 31 мая 2025 года.