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Последние новости к вечеру 25 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 25 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 25 декабря — в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 декабря 2024 года.

В Казахстане разбился пассажирский самолет Баку — Грозный

Источник: Reuters

В Актау упал лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, доставлявший пассажиров из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе, по информации Генпрокуратуры Казахстана, выжили 32 человека. Предварительная причина аварии — столкновение с птицами.

Условия военного присутствия РФ в Сирии будут скорректированы

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

В российском МИД ожидают изменений условий размещения ВС РФ на территории Сирии из-за смены власти в республике. В ведомстве считают, что пересмотру могут подлежать в том числе параметры функционирования, обеспечения и содержания военных объектов.

Названа причина взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе

Источник: МЧС РФ

Взрыв и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря произошли из-за падения обломков дрона. Во время происшествия один человек погиб. Ранее причиной происшествия называли взрыв газового баллона.

Лавров объяснил, почему в США отсутствует посол России

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл причину отсутствия в США российского представителя. Прибытие посла в Вашингтон состоится с учетом даты инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

На Кубани ввели режим ЧС в связи с разливом мазута

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне продолжающихся выбросов мазута на береговую линию. С 17 декабря в крае действовал режим ЧС муниципального уровня.