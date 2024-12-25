Последние новости к вечеру 25 декабря 2024 года

В Актау упал лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, доставлявший пассажиров из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе, по информации Генпрокуратуры Казахстана, выжили 32 человека. Предварительная причина аварии — столкновение с птицами.