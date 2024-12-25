Последние новости к вечеру 25 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 декабря 2024 года.
В Казахстане разбился пассажирский самолет Баку — Грозный
В Актау упал лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, доставлявший пассажиров из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе, по информации Генпрокуратуры Казахстана, выжили 32 человека. Предварительная причина аварии — столкновение с птицами.
Условия военного присутствия РФ в Сирии будут скорректированы
Названа причина взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе
Взрыв и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря произошли из-за падения обломков дрона. Во время происшествия один человек погиб. Ранее причиной происшествия называли взрыв газового баллона.
Лавров объяснил, почему в США отсутствует посол России
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл причину отсутствия в США российского представителя. Прибытие посла в Вашингтон состоится с учетом даты инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
На Кубани ввели режим ЧС в связи с разливом мазута
В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне продолжающихся выбросов мазута на береговую линию. С 17 декабря в крае действовал режим ЧС муниципального уровня.