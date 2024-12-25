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В Уфе врачи спасли женщину от ампутации ноги

Врачи уфимской больницы № 21 спасли 67-летнюю женщину от ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Источник: Башинформ

Пациентка поступила в кардиохирургическое отделение с сильной болью в ноге. Ранее у нее диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей — заболевание, которое может возникнуть из-за неправильного питания, вредных привычек и недостатка физической активности. Атеросклероз приводит к сужению артерий, вплоть до полного их закрытия, что нарушает поступление крови к ноге, что вызывает боль и риски ампутации конечности.

Бригада врачей провела сложную гибридную операцию, чтобы сохранить ногу пациентки. Сначала рентгенхирурги через небольшой разрез в артерии руки установили стент в пораженный участок артерии ноги. Затем сосудистые хирурги выполнили бедренно-подколенное шунтирование, восстановив кровоток в пораженной конечности.

Операция прошла успешно, и послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка уже выписана домой для дальнейшего восстановления.

медицина