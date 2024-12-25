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Первые отзывы водителей о дороге от Краснодара до Крымского моста

Сейчас проезд бесплатный.

По маршруту «Краснодар — Крымский мост» открыли новую дорогу. Сейчас проезд бесплатный, передает ИА SevastopolMedia.

Водитель, который уже успел прокатиться по новому маршруту, рассказывает, что по дороге можно доехать до Анапы всего за 2 часа. Здесь пока что нет камер. Справа от дороги — Славянск-на-Кубани, а слева — деревни и станицы. Если путь начинать от Елизаветинской станицы до Анапы, то он займет 1, 5 часа в несезон.

Пользователи в социальных сетях говорят о том, что очень важно открывать маршруты, которые помогают быстро добраться до нужных мест:

«Это же круто, делают дороги, причем скоростные».

Других больше всего интересует затраченное время:

«Ездил кто уже? Действительно в 2 часа укладываешься?».

Кто-то заметил, что сделано еще не все:

«И светофоров там нет».
«Хорошая дорога, только нет ни одного места где можно было бы развернуться. Если въехал на неё то уже не развернуться. Нет ни одной заправки».

Если даже маршрут будет платный, то людей это не напугает:

«Да много плюсов, даже если сделают платными. Я готова платить за хорошие дороги».

Некоторые уже проехали по дороге и заверили, что она занимает не так много времени:

«Сегодня ехали с Краснодара до Варениковской 1 час, плюс 36 мин до Старотиторовской, как раз 2 часа и есть до моста».