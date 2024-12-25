Первые отзывы водителей о дороге от Краснодара до Крымского моста

Водитель, который уже успел прокатиться по новому маршруту, рассказывает, что по дороге можно доехать до Анапы всего за 2 часа. Здесь пока что нет камер. Справа от дороги — Славянск-на-Кубани, а слева — деревни и станицы. Если путь начинать от Елизаветинской станицы до Анапы, то он займет 1, 5 часа в несезон.