Мемориальную доску имени бойца СВО Владимира Сенькова открыли в Таганроге

Владимир Сеньков родился в Таганроге в 2002 году. В 2020 году он окончил школу № 16. Потом проходил службу в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Боец погиб 14 июня 2022 года в селе Райское Херсонской области, спасая раненых товарищей с поля боя.