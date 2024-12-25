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Мемориальную доску имени бойца СВО Владимира Сенькова открыли в Таганроге

На фасаде школы в Таганроге установили доску памяти в честь бойца СВО Владимира Сенькова.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге, на фасаде школы № 16, открыли мемориальную доску имени Владимира Сенькова, героически погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной операции. Об этом говорится на сайте городской думы.

Владимир Сеньков родился в Таганроге в 2002 году. В 2020 году он окончил школу № 16. Потом проходил службу в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Боец погиб 14 июня 2022 года в селе Райское Херсонской области, спасая раненых товарищей с поля боя.

За мужество и личный героизм указом президента России Владимир Сеньков был посмертно награжден орденом Мужества.

Добавим, с предложением об установке мемориальной доски выступило Ростовское областное отделение общественной организации семей погибших защитников Отечества. Инициативу поддержали городская Дума, администрация города и жители Таганрога.