Торжественное открытие елки и праздничный концерт отменили в Россоши Воронежской области

— В связи со сложной оперативной обстановкой с 12 августа 2024-го по решению оперативного штаба Воронежской области временно остановлено проведение всех массовых мероприятий на территории региона. Новый год — семейный праздник. Мы всегда ждем его с надеждой на лучшее, каким бы сложным ни был уходящий год. Праздничные дни — прекрасная возможность провести время с самыми близкими, а также поддержать нуждающихся, — отметили в администрации города.