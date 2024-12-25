Торжественное открытие елки и праздничный концерт отменили в Россоши Воронежской области

В Россоши Воронежской области отменили проведение массовых новогодних мероприятий на открытых пространствах. Ограничения затронули торжественное открытие елки в парке «Студенческий» и праздничный концерт. Средства, сэкономленные на проведении массовых гуляний, направят на поддержку ветеранов СВО, военнослужащих, мобилизованных и членов их семей, на помощь бойцам, закупку гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 25 декабря.
— В связи со сложной оперативной обстановкой с 12 августа 2024-го по решению оперативного штаба Воронежской области временно остановлено проведение всех массовых мероприятий на территории региона. Новый год — семейный праздник. Мы всегда ждем его с надеждой на лучшее, каким бы сложным ни был уходящий год. Праздничные дни — прекрасная возможность провести время с самыми близкими, а также поддержать нуждающихся, — отметили в администрации города.
В муниципалитете пояснили, представления для детей будут проходить в помещениях культурно-досуговых учреждений.
О том, что на Новый год в Воронежской области усилят меры безопасности, сообщили в облправительстве накануне. Сообщалось, что в преддверии праздничных дней планируется усилить охрану на объектах, где будут проходить масштабные мероприятия.
С понедельника, 23 декабря, в Воронежской области действует запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничение установлено до 15 января. Запрет касается как организаций, так и граждан.