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Казанский метрополитен расширят до Деревни Универсиады и РКБ

В Казани планируют расширить сеть метрополитена.

Источник: Мэрия Казани

В частности, планируется строительство новых станций в направлении студенческого кампуса Казанского университета и Республиканской больницы в Приволжском районе, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

В настоящее время в городе активно ведётся строительство первых четырёх станций второй линии метро, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В настоящее время в столице Татарстана функционирует одна линия метрополитена, состоящая из 11 станций. Общая протяжённость линии составляет более 18 километров. Первая станция была открыта в 2005 году, а последняя — «Дубравная» — начала работу 30 августа 2018 года.

Новая ветка метро соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Ранее на казанских стройплощадках выявили грубые нарушения.

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