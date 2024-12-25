Казанский метрополитен расширят до Деревни Универсиады и РКБ

В настоящее время в столице Татарстана функционирует одна линия метрополитена, состоящая из 11 станций. Общая протяжённость линии составляет более 18 километров. Первая станция была открыта в 2005 году, а последняя — «Дубравная» — начала работу 30 августа 2018 года.