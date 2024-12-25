Казанский метрополитен расширят до Деревни Универсиады и РКБ

В частности, планируется строительство новых станций в направлении студенческого кампуса Казанского университета и Республиканской больницы в Приволжском районе, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
В настоящее время в городе активно ведётся строительство первых четырёх станций второй линии метро, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
В настоящее время в столице Татарстана функционирует одна линия метрополитена, состоящая из 11 станций. Общая протяжённость линии составляет более 18 километров. Первая станция была открыта в 2005 году, а последняя — «Дубравная» — начала работу 30 августа 2018 года.
Новая ветка метро соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.
Ранее на казанских стройплощадках выявили грубые нарушения.