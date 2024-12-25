РГО открыло виртуальную экскурсию по научному судну «Витязь»

«В 2024 году отмечается 30-летие швартовки у музейного причала. В честь этой даты Русское географическое общество создало виртуальную экскурсию “Витязь. Эпоха научных путешествий”. Целых 13 сферических панорам перенесут посетителей в знаковые локации судна и позволят ощутить себя частью славного экипажа. Более 20 ретроспективных видеосюжетов и два фильма в формате “видео 360” познакомят с уникальными кадрами экспедиций и раскроют подробности жизни на корабле. Более ста документальных фотографий и архивных документов расскажут о быте, работе и научных достижениях экипажа “Витязя”, — говорится в сообщении.