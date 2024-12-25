РГО открыло виртуальную экскурсию по научному судну «Витязь»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Русское географическое общество запустило виртуальную экскурсию, посвященную научно-исследовательскому судну «Витязь», которое с 1994 года ошвартовано в Калининграде около Музея мирового океана. Об этом сообщает пресс-служба общества.
«В 2024 году отмечается 30-летие швартовки у музейного причала. В честь этой даты Русское географическое общество создало виртуальную экскурсию “Витязь. Эпоха научных путешествий”. Целых 13 сферических панорам перенесут посетителей в знаковые локации судна и позволят ощутить себя частью славного экипажа. Более 20 ретроспективных видеосюжетов и два фильма в формате “видео 360” познакомят с уникальными кадрами экспедиций и раскроют подробности жизни на корабле. Более ста документальных фотографий и архивных документов расскажут о быте, работе и научных достижениях экипажа “Витязя”, — говорится в сообщении.
Одновинтовой двухпалубный теплоход «Витязь» сделал большой вклад в изучение мирового океана. С 1949 по 1979 год он совершил под флагом Академии наук СССР 65 научных рейсов, прошел около 800 тыс. морских миль и выполнил почти 8 тыс. научных станций. На «Витязе» произошло формирование школы отечественной океанологии. В истории оставили яркий след три судна «Витязь». Первое связано с именем всемирно известного этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая. На втором проводил исследования океана адмирал и ученый С. О. Макаров. Третье научно-исследовательское судно «Витязь» стало плавучей лабораторией для советских океанологов.
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Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. Сегодня РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.