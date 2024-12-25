Благодаря уфимским врачам пожилой женщине удалось не потерять ногу

67-летняя пациентка поступила в кардиохирургическое отделение городской клинической больницы № 21 с сильной болью в ноге. До этого у нее диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание нередко провоцируют неправильное питание, вредные привычки и недостаток физической активности. Атеросклероз вызывает сужение артерий — вплоть до полного их закрытия. Из-за этого нарушается поступление крови к ноге, что приводит к болевым ощущениям и рискам ампутации конечности.