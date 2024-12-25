Благодаря уфимским врачам пожилой женщине удалось не потерять ногу

В Уфе врачи спасли пенсионерке ногу. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
67-летняя пациентка поступила в кардиохирургическое отделение городской клинической больницы № 21 с сильной болью в ноге. До этого у нее диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание нередко провоцируют неправильное питание, вредные привычки и недостаток физической активности. Атеросклероз вызывает сужение артерий — вплоть до полного их закрытия. Из-за этого нарушается поступление крови к ноге, что приводит к болевым ощущениям и рискам ампутации конечности.
Врачи провели сложную гибридную операцию, чтобы сохранить ногу. Сначала рентгенхирурги посредством небольшого разреза в артерии руки установили стент в пораженный участок артерии ноги. После этого сосудистые хирурги выполнили бедренно-подколенное шунтирование, восстановив тем самым кровоток в конечности.
К счастью, операция прошла успешно, и послеоперационный период протек без осложнений. Пациентку уже выписали домой для дальнейшего восстановления.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.