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Фестиваль Alfa Future People не могут возобновить в Нижегородской области

Власти прокомментировали причины.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции 25 декабря прокомментировал, почему фестиваль электронной музыки Alfa Future People (18+) не может вернуться в регион.

По словам замгубернатора, сейчас не время для таких фестивалей, к тому же организовать его в прежних масштабах невозможно, так как большинство музыкантов, на которых собиралось 80 тысяч зрителей, — иностранные, и им не разрешают выступать в России. Российские артисты не смогут собрать такой масштабный фестиваль, каким был AFP.

Напомним, в 2020 году фестиваль планировалось провести на новой площадке, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

музыка