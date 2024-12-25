Фестиваль Alfa Future People не могут возобновить в Нижегородской области

По словам замгубернатора, сейчас не время для таких фестивалей, к тому же организовать его в прежних масштабах невозможно, так как большинство музыкантов, на которых собиралось 80 тысяч зрителей, — иностранные, и им не разрешают выступать в России. Российские артисты не смогут собрать такой масштабный фестиваль, каким был AFP.