Станция техобслуживания загорелась под Минском

25 декабря в МЧС Беларуси сообщили, что спасатели ликвидируют возгорание в агрогородке Минского района, которое произошло на СТО.
«Подразделения МЧС ликвидируют возгорание на станции технического обслуживания в агрогородке Новоселье Минского района», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Что привело к этому инциденту, еще предстоит установить.
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