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В Калининграде состоялась «Губернаторская ёлка» для 650 детей

В Калининградском областном драматическом театре состоялась «Губернаторская ёлка» для 650 детей из разных семей.

Источник: КалининградLive

Среди гостей были дети из малообеспеченных семей, участники специальной военной операции, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Юным зрителям был представлен премьерный спектакль «Принцесса на горошине. Фантазия». Дед Мороз, Снегурочка и губернатор Алексей Беспрозванных поздравили детей и взрослых с наступающим Новым годом. Новая постановка Калининградского областного драматического театра рассказывает историю девочки Авроры, мечтающей увидеть парад планет.

Министерство по культуре и туризму организовало благотворительные утренники в трех областных учреждениях культуры. Для детей участников специальной военной операции предусмотрено 500 билетов на зимний фестиваль «Зимние каникулы на Балтике».