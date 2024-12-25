В Калининграде состоялась «Губернаторская ёлка» для 650 детей

Среди гостей были дети из малообеспеченных семей, участники специальной военной операции, воспитанники детских домов и школ-интернатов.
Юным зрителям был представлен премьерный спектакль «Принцесса на горошине. Фантазия». Дед Мороз, Снегурочка и губернатор Алексей Беспрозванных поздравили детей и взрослых с наступающим Новым годом. Новая постановка Калининградского областного драматического театра рассказывает историю девочки Авроры, мечтающей увидеть парад планет.
Министерство по культуре и туризму организовало благотворительные утренники в трех областных учреждениях культуры. Для детей участников специальной военной операции предусмотрено 500 билетов на зимний фестиваль «Зимние каникулы на Балтике».