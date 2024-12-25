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В Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысится на 5 рублей

В Крыму подорожает проезд в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Поездки в общественном транспорте Крыма станут дороже. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу управления по организации и развитию перевозок на транспорте республиканского Минтранса Тимура Сеттарова.

В среднем, проезд подорожает на 5 рублей. Так, он составит 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при оплате наличными. В некоторых же городах республики, таких как Бахчисарай, Судак, Саки и поселок Черноморское, заплатить за проезд придется 27 и 32 рубля соответственно.

Как отметил Тимур Сеттаров, приказ о повышении цен был издан 19 декабря.