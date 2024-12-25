В Крыму стоимость проезда в общественном транспорте повысится на 5 рублей

В среднем, проезд подорожает на 5 рублей. Так, он составит 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при оплате наличными. В некоторых же городах республики, таких как Бахчисарай, Судак, Саки и поселок Черноморское, заплатить за проезд придется 27 и 32 рубля соответственно.