Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автовокзал Калининграда встретил своего трехмиллионного пассажира

Автовокзал Калининграда встретил своего трехмиллионного пассажира: юбилейным пассажиром стал житель региона Алексей — ему вручили диплом и памятные подарки.

Источник: Бизнес-Калининград

В 2024 году автовокзал обслужил на 7% больше пассажиров, чем в прошлом году. Основной поток пассажиров приходится на межмуниципальные маршруты — более 2,8 млн билетов. Значительный рост продаж билетов в международном сообщении — почти на 60% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время через автовокзал Калининграда и его подразделения в области пассажиров перевозят 48 автотранспортных предприятий. Ежедневно отправляется более тысячи рейсов. В 2024 году проведена масштабная работа по обновлению автовокзала: очищен и отремонтирован фасад здания, платформы прибытия и отправления, заменены скамейки, установлены раздвижные двери. Приведена в порядок стела на привокзальной площади.