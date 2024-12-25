Автовокзал Калининграда встретил своего трехмиллионного пассажира

В 2024 году автовокзал обслужил на 7% больше пассажиров, чем в прошлом году. Основной поток пассажиров приходится на межмуниципальные маршруты — более 2,8 млн билетов. Значительный рост продаж билетов в международном сообщении — почти на 60% по сравнению с прошлым годом.
В настоящее время через автовокзал Калининграда и его подразделения в области пассажиров перевозят 48 автотранспортных предприятий. Ежедневно отправляется более тысячи рейсов. В 2024 году проведена масштабная работа по обновлению автовокзала: очищен и отремонтирован фасад здания, платформы прибытия и отправления, заменены скамейки, установлены раздвижные двери. Приведена в порядок стела на привокзальной площади.