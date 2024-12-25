В Ростовской области снизился отток IT-специалистов

В Ростовской области стабилизировалась ситуация с кадрами в сфере IT. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов.
— В 2022 году был всплеск, отток. Он, можно сказать, относительно стабилизировался. На ситуацию повлияло повышение запроса на IT-специалистов в рамках работы по импортозамещению: кто-то должен разрабатывать оборудование, кто-то — писать отечественное ПО, — сказал Евгений Полуянов.
Чиновник отметил, что сейчас, в частности, возросли запросы на специалистов по кибербезопасности.
Будущие кадры для IT-отрасли обучают не только в вузах и ссузах, но и в школах. Например, активно реализуются проекты по профориентации детей. Проводятся «Уроки цифры». Кроме того, в левенцовской школе № 115 недавно открыли специализированный класс, учеников которого в дальнейшем собираются доучивать и принимать на работу в промышленные компании.
Не менее активная работа ведется в высших учебных заведениях. В этом году в ДГТУ и филиале МТУСИ создали два полигона по кибербезопасности для обучения студентов и переподготовки специалистов.
Параллельно с этим на Дону в течение нескольких лет реализуют инициативу Минцифры России по привлечению практиков к преподаванию в вузах. Действует фонд развития образования, поддерживающий преподавателей.
Сферу также развивают с помощью мер поддержки. В частности, были одобрены льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний до 2027 года.
Для компаний сохранили пониженные до 1% ставки по налогу на доходы и до 5% — на доходы минус расходы по упрощенной системе налогообложения. Условия получения региональной преференции те же, что и для федеральных льгот по налогу на прибыль организаций.