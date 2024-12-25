В Ростовской области снизился отток IT-специалистов

Будущие кадры для IT-отрасли обучают не только в вузах и ссузах, но и в школах. Например, активно реализуются проекты по профориентации детей. Проводятся «Уроки цифры». Кроме того, в левенцовской школе № 115 недавно открыли специализированный класс, учеников которого в дальнейшем собираются доучивать и принимать на работу в промышленные компании.