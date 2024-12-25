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В Ростове-на-Дону 25 декабря образовались восьмибалльные пробки

Ростов сковали пробки в восемь баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили горожане вечером, 25 декабря.

По данным «Яндекс Карт», практически весь центр стоит в восьмибалльных пробках. Так, заторы есть на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Текучева, также пробки есть на проспектах Шолохова, Театральном, Октября. С трудом двигаются автомобили и в районе ЦГБ. Так, заторы есть на проспекте Соколова, Лермонтовской улице. Пробки есть также на улице Максима Горького, Станиславского, Социалистической и береговой.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.