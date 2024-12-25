Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 декабря

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кыштымская, 17, 17-А; Каслинская, 48-А, 50-А — с 09:30 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— Шадринская, 71; Кудрявцева, 4, 19-А — с 08:30 до 18:00; — Авиационная, 39−41; Парашютная, 29−41; Партизанская, 23; Речная, 59−72 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Красных Пилотов, 10 — с 09:30 до 17:00; — Солнечная, 10 с 09:30 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Бахчисарайская, 1−31; Шлюзовая, 23−67, 2−32; Волховская, 57−69, 34−62; 2-я Осташковская, 1−17, 2−16; Делегатская, 42; 1-я Игровая, 7, 9 — с 08:00 до 17:00; — Комсомольский пр., 94; Салавата Юлаева, 20 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Сухомесово: Кольцевая, 7, 9, 13, 13-А, 28, 30, 32, 32-Б; Рудная, 23, 23-А, 25, 25-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 36, 38, 38-А, 44, 46; пер. Сухомесовский, 11, 4, 9 — с 08:00 до 17:00; — Барбюса, 16, 18, 20, 20-А, 22; Пограничная, 24, 26 — с 09:00 до 11:00; — ч/с пос. Смолино: Западная, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 8, 8-А, 8-Б, 8-Д, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 25, 15, 34, 21, 23, 31, 29-А; Береговая, 14, 7, 5, 4, 3; Чапаева, 45, 27, 43, 38, 39, 72−106 — с 08:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Елькина, 82 — с 09:30 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Первоозерный: пер. Гусеничная, 1−7, 11−15; Катерная, 70−82, 53−61; Краснофлотская, 26−30, 47−53; Фабрично-Заводская, 46−54, 65−73 — с 13:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.