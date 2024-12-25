Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 декабря

— ч/с пос. Сухомесово: Кольцевая, 7, 9, 13, 13-А, 28, 30, 32, 32-Б; Рудная, 23, 23-А, 25, 25-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 36, 38, 38-А, 44, 46; пер. Сухомесовский, 11, 4, 9 — с 08:00 до 17:00; — Барбюса, 16, 18, 20, 20-А, 22; Пограничная, 24, 26 — с 09:00 до 11:00; — ч/с пос. Смолино: Западная, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 8, 8-А, 8-Б, 8-Д, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 25, 15, 34, 21, 23, 31, 29-А; Береговая, 14, 7, 5, 4, 3; Чапаева, 45, 27, 43, 38, 39, 72−106 — с 08:00 до 17:00.