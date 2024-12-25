Под Барановичами грузовик ГАЗ попал в аварию с двумя микроавтобусами Mercedes

24 декабря в Барановичском районе произошло ДТП, в результате которого водителям понадобилась медицинская помощь, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 24 декабря в 17.50. 40-летний водитель управлял автомобилем ГАЗ.
По предварительной информации, на 196 км автодороги М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ» он не справился с управлением.
В результате он выехал на правую по ходу движения обочину и столкнулся с технически неисправным и находящимся без движения автомобилем «Mercedes-Benz Sprinter 316».
После этого «Mercedes-Benz Sprinter 316» столкнулся с находящимся перед ним автомобилем «Mercedes-Benz Sprinter 515».
29-летний водитель «Mercedes-Benz Sprinter 316» госпитализирован. А 46-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter 515» после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Сообщается, что водители этих машин устанавливали буксирующее устройство для буксировки неисправного автомобиля.
Ранее мы писали, что МКАД, трассы из Минска на Нарочь и в Витебск могут стать платными в Беларуси.
Тем временем ГАИ Минска предупредила водителей про запрет пользоваться каршерингом на 5 лет.
Также мы писали, что водитель автомобиля Volkswagen умер во время движения на МКАД в Минске.
А еще мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.