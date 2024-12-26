Юрий Шалабаев рассказал о порядке уборки снега в Нижнем Новгороде

«Нужно составлять планы работ, паспорта работ, это ничего не было. Сейчас есть. Мы в администрации составили и прописали все нюансы уборки снега. Кроме того, каждый год делаем работу над ошибками, проговариваем с главами и руководителями предприятий, что и как делать», — подчеркнул мэр.