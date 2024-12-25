Создан улучшающий навигацию в космосе алгоритм

Опираясь на эти сведения, исследователи разработали программный пакет, который позволяет с очень высоким уровнем точности моделировать то, как будет выглядеть тот или иной быстро движущийся объект во время наблюдений при помощи неподвижного телескопа, или же в том случае, когда телескоп следует за его перемещением. Данный алгоритм позволяет оценивать эффективность работы уже существующих оптико-электронных устройств и использовать эти сведения для дальнейшего улучшения их функционирования.