Из-за отравления алкоголем в Башкирии умерли 138 человек

В Башкирии за 11 месяцев этого года из-за отравления алкоголем умерли 138 человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор республики.
Из данных управления следует, что всего в регионе с января по ноябрь случилось 2633 случая острых отравлений химической этиологии. 595 из них (22,6% от всех подобных инцидентов) — смертельные.
Спиртным за указанный период в Башкирии отравились более 800 человек: в Уфе — 323, Стерлитамак — 126, Белорецк — 158, Октябрьский — 52. Много случаев в Туймазах, Дюртюлях, Ишимбае, а также в Бураевском, Архангельском, Татышлинском и Хайбуллинском районах республики.
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