Из-за отравления алкоголем в Башкирии умерли 138 человек

Спиртным за указанный период в Башкирии отравились более 800 человек: в Уфе — 323, Стерлитамак — 126, Белорецк — 158, Октябрьский — 52. Много случаев в Туймазах, Дюртюлях, Ишимбае, а также в Бураевском, Архангельском, Татышлинском и Хайбуллинском районах республики.