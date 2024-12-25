В Волгодонске будут судить мужчину, засунувшего женщину в мусоропровод

По данным ведомства, в сентябре этого года обвиняемый находился вместе с 32-летней женщиной дома. Между парой возник конфликт. Во время ссоры он схватил женщину за ноги и толкнул в глубь мусоропровода. Пострадавшая пролетела несколько этажей и получила серьезные травмы. Благодаря своевременно оказанной помощи женщину удалось спасти.