«Салават Юлаев» выиграл у хабаровского «Амура» со счетом 5:4

Сегодня вечером, 25 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Шелдон Ремпал (забросил шайбу в ворота соперников на седьмой минуте матча), Джошуа Ливо (21, 36, 40) и Данил Алалыкин (64). За команду хозяев отличились Девин Броссо (16 и 30), Владислав Барулин (38) и Артур Гиздатуллин (47).
«СЮ» после 37 игр с 52 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в субботу — 28 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с череповецкой «Северсталью».
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