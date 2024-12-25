Ростовчанам назвали блюдо, защищающее от рака

Ростовчанам рассказали, какое блюдо защищает от рака простаты. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Марию Калошину.
По словам медика, лучшим вариантом станет салат с помидорами. Ведь благодаря ликопинам блюдо станет отличной профилактикой рака предстательной железы у мужчин.
Также важно, чтобы на новогоднем столе стояли блюда с огурцами, сыром и зернами граната.
— В огурцах много калия, что с лихвой компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент. Авокадо — особенно полезно для женщин, ведь оно помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожных покровов, чтобы все праздники любоваться своим отражением в зеркале, — сообщила Мария Калошина.