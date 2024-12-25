Ростовчанам назвали блюдо, защищающее от рака

— В огурцах много калия, что с лихвой компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент. Авокадо — особенно полезно для женщин, ведь оно помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожных покровов, чтобы все праздники любоваться своим отражением в зеркале, — сообщила Мария Калошина.