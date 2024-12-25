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Ростовчанам назвали блюдо, защищающее от рака

Врач Калошина рассказала, какое новогоднее блюдо защищает от рака.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, какое блюдо защищает от рака простаты. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Марию Калошину.

По словам медика, лучшим вариантом станет салат с помидорами. Ведь благодаря ликопинам блюдо станет отличной профилактикой рака предстательной железы у мужчин.

Также важно, чтобы на новогоднем столе стояли блюда с огурцами, сыром и зернами граната.

— В огурцах много калия, что с лихвой компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент. Авокадо — особенно полезно для женщин, ведь оно помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожных покровов, чтобы все праздники любоваться своим отражением в зеркале, — сообщила Мария Калошина.