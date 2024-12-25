Как изменится в 2025 году возраст выхода на пенсию: таблица с пенсионным возрастом по годам

В 2019 году в России началось поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Переходный период рассчитан на 10 лет. Пресс-секретарь Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Елена Гилевская рассказала «Газете.Ru», что переход к новому нормативному пенсионному возрасту завершится в 2028 году, когда правом на страховую пенсию по старости будут обладать мужчины с 65 лет, и женщины — с 60 лет. До реформы возраст выхода на пенсию был 60 и 55 лет соответственно.