Томленый осетр, голубец с креветкой, вареники с уткой и сметанник с вяленой клубникой и пломбиром. Меню неформального завтрака лидеров СНГ появилось в сети

Меню неформального завтрака лидеров СНГ опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, что традиционная неформальная встреча глав государств-участников СНГ состоялась 25 декабря под Санкт-Петербургом. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Пул Первого» сообщил, что неформальный завтрак начался не сразу по окончании официальной встречи.
«Как узнал Пул, достаточно долго они общались за наглухо закрытыми дверьми в такой же закрытой комнате. И только потом приступили к тому самому неформальному завтраку», — говорится в сообщении.
В меню были разнообразные блюда: «Тарталетка с крабом, авокадо и черной икрой», «Салат с тигровыми креветками и манго», «Ленивые вареники с уткой», «Бульон с говядиной и базиликом».
Неформальный завтрак. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
На выбор предлагали следующие блюда: «Томленый осетр и голубец с креветкой», «Цыпленок в сметане с картофелем», «Медальоны из мраморной говядины с ризотто из кедрового ореха».
Кроме того, в меню был «Сметанник с вяленой клубникой и пломбиром».
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