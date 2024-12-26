Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники

«Сейчас в городе есть две платные парковочные зоны: на центральном кольце (967 мест) и в Балаклаве (79 мест). В центре города можно будет припарковаться бесплатно в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8, 18 марта, 1, 9 мая, 12, 14 июня и 4 ноября», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что все остальные условия и тарифы сохранены и для центра города, и для Балаклавы.
«На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная», — добавляют в правительстве Севастополя.
Однако появились и нововведения, касаются они способа оплаты парковки. Сделать это можно наличными через терминал. Всего на территории Севастополя размещены 800 таких терминалов.
Остается и прежний способ оплаты — безналичный: через паркомат, мобильное приложение «РуПаркинг», смс-код и в личном кабинете водителя на информационном парковочном портале Севастополя.
«Для удобства водителей вводится функция постоплаты: оплатить парковку можно будет через приложение или на информационном парковочном портале до 23:59 текущих суток с момента въезда на парковочное место», — обращают внимание в правительстве города.