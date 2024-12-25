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В уфимском дворе, где раздался громкий хлопок, задержали продавца пиротехникой из Курганской области

В Уфе на месте громкого взрыва задержали продавца пиротехникой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 25 декабря, в Октябрьском районе Уфы во дворе, где раздался громкий взрыв, задержали мужчину. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Напомним, инцидент произошел пару часов назад на улице Давлеткильдеева. Для проверки на место ЧП выехали силы МЧС, а также сотрудники ППСП и ДПС. Каких-либо разрушений выявлено не было. Полицейские выяснили, что причиной взрыва могла стать пиротехника.

Также оказалось, что в этом же дворе неизвестный мужчина торговал пиротехническими изделиями, его задержали. Продавцом оказался 25-летний житель Курганской области.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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