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МЧС Петербурга напомнил о важности встречать Новый год безопасно

Петербургская служба спасения дала несколько советов жителям города, как встретить Новый год без последствий для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении новогоднего праздника, елка должна фиксироваться на устойчивом основании и не быть препятствием для выхода из помещения. Ветви дерева, в свою очередь, должны располагаться на расстоянии не менее метра от стен и потолков.

В праздники всегда хочется ярких огней, но не следует забывать, что любая иллюминация должна производиться только профессионалами — электриками.

Перед началом торжества, руководитель места, в котором его проводят, должен как следует проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы. Они должны соответствовать правилам пожарной безопасности.

МЧС