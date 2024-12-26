МЧС Петербурга напомнил о важности встречать Новый год безопасно

При проведении новогоднего праздника, елка должна фиксироваться на устойчивом основании и не быть препятствием для выхода из помещения. Ветви дерева, в свою очередь, должны располагаться на расстоянии не менее метра от стен и потолков.
В праздники всегда хочется ярких огней, но не следует забывать, что любая иллюминация должна производиться только профессионалами — электриками.
Перед началом торжества, руководитель места, в котором его проводят, должен как следует проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы. Они должны соответствовать правилам пожарной безопасности.