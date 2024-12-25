АСИ, Российское общество хирургов и Мосгорздрав создадут систему обучения хирургов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российское общество хирургов и департамент здравоохранения Москвы договорились о создании бесшовной системы обучения хирургов. Об этом в Telegram-канале сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
«АСИ, Российское общество хирургов и департамент здравоохранения Москвы договорились о создании бесшовной системы обучения хирургов. Работа будет вестись в рамках создания мультидисциплинарных центров компетенций», — написала она.
По словам Чупшевой, агентство разрабатывает механизмы внедрения современных российских технологий и решений, основанных на лучших практиках и подходах ведущих клинических центров, рекомендациях профсообщества, в практическое здравоохранение регионов.
Она также отметила, что экспертиза, отбор и последующее внедрение технологий реализуются в партнерстве с ведущими центрами и профессиональными некоммерческими медицинскими организациями по основным медицинским специальностям — хирургия, анестезиология и реаниматология, травматология и ортопедия, диагностика.
Чупшева также рассказала о встрече с представителями Российского общества хирургов в Боткинской больнице.
«Обсудили подготовку врачей-специалистов по принципу “регион — региону” на базе учебно-аккредитационного центра — симуляционного центра Боткинской. А именно: формирование и отработка практикующими врачами базовых валидированных навыков по основным медицинским специальностям и обучение медработников (совместно с производителями) безопасному и эффективному использованию российской продукции. Агентство готово подключиться к привлечению региональных команд», — написала она.
Чупшева отметила, что важным направлением является обучение хирургов современным методикам и технологиям лечения раненых и отдаленных последствий огнестрельных ранений. «Иными словами, важной частью совместной работы станет передача опыта СВО гражданскому здравоохранению. Уже в следующем году проведем выездные образовательные мероприятия “Хирургический практикум. Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов”, — добавила она.