АСИ, Российское общество хирургов и Мосгорздрав создадут систему обучения хирургов

«Обсудили подготовку врачей-специалистов по принципу “регион — региону” на базе учебно-аккредитационного центра — симуляционного центра Боткинской. А именно: формирование и отработка практикующими врачами базовых валидированных навыков по основным медицинским специальностям и обучение медработников (совместно с производителями) безопасному и эффективному использованию российской продукции. Агентство готово подключиться к привлечению региональных команд», — написала она.