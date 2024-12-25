Собянин заявил, что Москва обязана стремиться быть лучшим городом мира

«Планируя свою деятельность, мы должны хорошо представлять, в каком мире мы живем, какие есть вызовы и глобальные риски. Очевидно, что мы находимся в жесткой конкурентной среде между мировыми городами. И нам, собственно, никто и ничем не обязан. Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш», — отметил Сергей Собянин.
Москва обязана стремиться быть лучшим городом земли. В этом состоит ее стратегия. С учетом места России в мире это вопрос выживания.
«На всех нас лежит огромная ответственность за решение этой сверхсложной задачи, далекой от дешевого популизма, сиюминутного мельтешения, самодовольного бездействия и пустого славословия. Задачи, требующей постоянной концентрации и эффективного использования всех сил и ресурсов», — пояснил Мэр Москвы.
В начале 2010-х годов многие испытывали чувство дискомфорта от родного города. Сегодня на смену ему пришла более добрая и мягкая атмосфера. Большинство горожан гораздо прочнее связывают свое будущее с Москвой.
«За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов. И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы. Сегодня Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка. Это, конечно, большая заслуга», — добавил Мэр Москвы.