Собянин заявил, что Москва обязана стремиться быть лучшим городом мира

«Планируя свою деятельность, мы должны хорошо представлять, в каком мире мы живем, какие есть вызовы и глобальные риски. Очевидно, что мы находимся в жесткой конкурентной среде между мировыми городами. И нам, собственно, никто и ничем не обязан. Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш», — отметил Сергей Собянин.