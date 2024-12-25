Астроном заявил о возможной совместной работе российских и китайских УФ-телескопов

«Пока у нас все идет штатно и по плану, и при отсутствии проблем с финансированием мы будем готовы к запуску в срок, который обычно обозначается 2029 годом. Мы надеемся, что мы успеем к этой дате, для чего нам нужно решить проблему перехода между текущей и новой федеральными космическими программами. Сейчас мы ожидаем решения правительства по продлению контракта вплоть до года запуска, что обеспечит непрерывную работу кооперации и позволит избежать пропусков», — подытожил Сачков.