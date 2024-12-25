Астроном заявил о возможной совместной работе российских и китайских УФ-телескопов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские и китайские астрономы надеются вести совместные наблюдения при помощи ультрафиолетовых орбитальных телескопов «Спектр-УФ» и CSST, для синхронизации работы которых будет создан специальный канал связи. Об этом сообщил директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Михаил Сачков на международной научной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в ИКИ РАН.
«Нам хотелось бы иметь общий канал по синхронизации и обмену данными с нашими китайскими коллегами, которые планируют запустить в следующем году орбитальный ультрафиолетовый обзорный телескоп CSST. Наши аппараты будут хорошо дополнять друг друга и хотелось бы, чтобы существовал как минимум один канал связи, который позволил бы нам взаимно калибровать наши наблюдения. С китайскими коллегами есть полное понимание по этому вопросу», — заявил директор ИНАСАН.
Как отметил Сачков, после вывода на орбиту в 2029 или 2030 году российский «Спектр-УФ» станет на следующие десять лет фактически единственным инструментом, который будет вести наблюдения в ультрафиолетовой части спектра и с низким, и с высоким спектральным разрешением. Возможность вести совместные наблюдения с телескопом CSST существенно увеличит научную отдачу «Спектра-УФ» и расширит возможности человечества по изучению ультрафиолетовой Вселенной.
«Пока у нас все идет штатно и по плану, и при отсутствии проблем с финансированием мы будем готовы к запуску в срок, который обычно обозначается 2029 годом. Мы надеемся, что мы успеем к этой дате, для чего нам нужно решить проблему перехода между текущей и новой федеральными космическими программами. Сейчас мы ожидаем решения правительства по продлению контракта вплоть до года запуска, что обеспечит непрерывную работу кооперации и позволит избежать пропусков», — подытожил Сачков.
О «Спектре-УФ».
«Спектр-УФ» — международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией является Институт астрономии РАН. Изначально запуск обсерватории был запланирован на 2025 год, однако в связи с международной обстановкой и другими сложностями он будет значительно перенесен.
В проекте «Спектр-УФ» предполагалось значительное участие международных партнеров, в том числе Испании и Японии, которые должны были разработать значительную часть приборов и компонентов телескопов. Поставка приборов несколько раз откладывалась, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а в начале 2022 года зарубежные партнеры приостановили участие в проекте. В настоящее время проект является российским национальным проектом, полностью не зависящим от международной кооперации.