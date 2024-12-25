Наставница «Фактор.by» Ольга Бузова стала лучшей телеведущей России

Наставница проекта «Фактор.by» Ольга Бузова стала лучшей телеведущей России по версии читателей «Комсомольской правды».
По итогам опроса Бузова набрала 28% голосов читателей KP.RU. Успех ей обеспечили проекты «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора», в которых Ольга была ведущей. Отметилась Бузова и на белорусском ТВ в качестве наставницы «Фактор.by», шоу, которое выходит на канале «Беларусь 1».
К слову, Ольга Бузова уже отреагировала на свою победу в комментарии «Комсомолке»:
— Опрос «Комсомольской правды» — это выбор страны. Именно поэтому невероятно приятно осознавать, что все, что ты делаешь, откликается в сердцах людей. Я счастлива, что телевизионные проекты мои любимые, которые я веду, такие популярные. И самое важное — вам, мои дорогие, нравится, как я их веду!
Отметим, что второе место и 14% своих симпатий читатели «Комсомолки» отдали Дарье Златопольской, ведущей программ «Синяя птица» и «Белая студия», а третье и 9% — Екатерине Андреевой (программа «Время»).
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