Наставница «Фактор.by» Ольга Бузова стала лучшей телеведущей России

— Опрос «Комсомольской правды» — это выбор страны. Именно поэтому невероятно приятно осознавать, что все, что ты делаешь, откликается в сердцах людей. Я счастлива, что телевизионные проекты мои любимые, которые я веду, такие популярные. И самое важное — вам, мои дорогие, нравится, как я их веду!