Власти решили не размещать центр для бывших зэков посреди жилого квартала в Уфе

Правительство Башкирии отказалось от намерения разместить Центр пробации бывших заключенных в жилом квартале Уфы. Об этом на встрече межведомственной комиссии по реализации федерального закона «О пробации» с местными жителями заявил заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты регионального кабмина Динар Валиуллин.
Напомним, 17 декабря министр семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова объявила, что в Уфе в пилотном режиме открылся Центр пробации бывших заключенных. Это вызвало резкое недовольство у местных жителей. Дело в том, что Центр пробации открыли в микрорайоне Черниковке на улице Кольцевой, 47Б — это бывшее здание Уфимского художественно-гуманитарного колледжа. Вокруг многоэтажки, где живут молодые семьи с детьми, а также несколько учреждений и локаций для местной ребятни.
Массовое недовольство уфимцев вылилось в создание петиции с требованием либо перенести Центр пробации, либо вовсе его закрыть, сделав на его месте детсад, в котором нуждаются граждане.
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