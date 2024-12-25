Власти решили не размещать центр для бывших зэков посреди жилого квартала в Уфе

Напомним, 17 декабря министр семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова объявила, что в Уфе в пилотном режиме открылся Центр пробации бывших заключенных. Это вызвало резкое недовольство у местных жителей. Дело в том, что Центр пробации открыли в микрорайоне Черниковке на улице Кольцевой, 47Б — это бывшее здание Уфимского художественно-гуманитарного колледжа. Вокруг многоэтажки, где живут молодые семьи с детьми, а также несколько учреждений и локаций для местной ребятни.