Семь россиян погибли в результате крушения самолета Embraer в Актау, девять выжили

Утром 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190AR. Самолет вылетел из Баку, но не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана. Экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц. Далее самолет стал терять управление, командир экипажа вновь изменил курс — на Актау. На борту самолета находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».