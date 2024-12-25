Омбудсмен подтвердила российское гражданство девочки, пострадавшей в Актау

До этого Sputnik Казахстан сообщал, что двух пострадавших в авиакатастрофе в Актау девочек прооперируют в областной детской больнице. Уточнялось, что у 11-летней девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и возможен перелом костей таза, а у 16-летней — сотрясение мозга и открытый перелом голени со смещением.