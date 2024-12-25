35 лет назад в Румынии казнили Николае Чаушеску и его жену

«Николае, они будут в нас стрелять!» — в панике закричала пожилая женщина своему мужу. Расстрельная команда открыла огонь из автоматического оружия. Кадры казни лидера социалистической (на тот момент) Румынии Николае Чаушеску и его жены Елены позже облетели весь мир. Еще бы — то был финал воистину истории шекспировского масштаба — человек, фактически единолично правивший страной 24 года, был свергнут в результате «народной революции», всего за девять дней. И закончил он свою жизнь у стены солдатского сортира в провинциальном городке.