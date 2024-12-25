В Ростовской области в этом году вырастили больше 24 тысяч тонн рыбы

На предприятиях Дона в этом году вырастили 24,2 тыс. тонн рыбы осетра, форели, лосося, кеты и белуги. Также обьем вылова водных биоресурсов составил 7500 тонн, это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Производство продукции рыбопереработки составляет 18,3 тысяч тонн, что также соответствует уровню прошлого года.