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В Самаре заработал пункт сбора помощи Анапе из-за разлива мазута

Сбор продлится до 16:00 28 декабря.

Минприроды Самарской области открыло пункт сбора помощи Краснодарскому краю в связи с экокатастрофой, произошедшей из-за разлива мазута из затонувших танкеров.

«Мы не можем быть безучастными в борьбе за сохранение Черного моря, его берега и животных», — отметило ведомство.

В настоящее время минприроды находится на связи с краевой администрацией. Чиновники составили перечень всего необходимого. Пункт сбора помощи работает в Самаре на улице Коммунистической, 8 (ТТУ, въезд с улицы Мичурина). Он открыт с 08:00 до 17:00. Сбор помощи продлится до 16:00 28 декабря.

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