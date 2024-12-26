В Самаре заработал пункт сбора помощи Анапе из-за разлива мазута

В настоящее время минприроды находится на связи с краевой администрацией. Чиновники составили перечень всего необходимого. Пункт сбора помощи работает в Самаре на улице Коммунистической, 8 (ТТУ, въезд с улицы Мичурина). Он открыт с 08:00 до 17:00. Сбор помощи продлится до 16:00 28 декабря.